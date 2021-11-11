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В Грузии выявлено 4563 новых случая коронавируса
11.11.2021 10:46
В Грузии выявлено 4563 новых случая коронавируса. Информацию распространяет Национальный центр по контролю заболеваний.
За последние 24 часа в стране выздоровели 4744 человека. За последние сутки от коронавируса скончались 77 пациентов.
Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: 9,98% — за последние 14 дней, 10,19% — за последние семь дней.
В Грузии выявлен 771 381 случай заражения коронавирусом, из которых 705 312 человек выздоровели и 10 739 умерли.
При 10 ноября в Грузии был выявлен 5751 новый случай коронавируса, 3647 пациентов выздоровели, 78 умерли.
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