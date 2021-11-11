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ЕСПЧ затребовал информацию о состоянии здоровья Саакашвили
11.11.2021 10:50
Европейский суд по правам человека призвал Михеила Саакашвили прекратить голодовку, а также затребовал информацию о состоянии его здоровья — об этом говорится в письме, направленном Страсбургским судом в министерство юстиции Грузии.
Согласно письму, Страсбургский суд также постановил, что правительство Грузии должно предоставить суду информацию о текущем состоянии здоровья Саакашвили (а также о его лечении в тюремной больнице), обеспечить его безопасность в тюрьме и предоставить ему соответствующее лечение в период его выздоровление после голодовки.
«Пишем вам, чтобы сообщить, что 10 ноября 2021 года господин Саакашвили подал заявление в Европейский суд по правам человека «Саакашвили против Грузии» в соответствии со статьей 34 Европейской конвенции о правах человека. Интересы заявителя в судебном разбирательстве представляют адвокаты Т. Мурадашвили, Дмитрий Садзаглишвили и Бека Басилая, практикующие в Тбилиси.
Решение о временной мере
10 ноября 2021 года суд (дежурный судья) постановил призвать заявителя прекратить голодовку в интересах сторон и для надлежащего проведения разбирательства.
Суд также постановил, что правительство должно предоставить суду информацию о текущем состоянии здоровья Саакашвили (а также о его лечении в тюремной больнице), обеспечить его безопасность в тюрьме и предоставить ему соответствующее лечение в период его выздоровления после голодовки.
Приоритет
Суд также решил присвоить жалобе приоритет в соответствии с Правилом 41.
Запрошенная информация
Суд постановил, что от обеих сторон требуется информация о шагах, предпринятых в отношении мер, упомянутых в Правиле 39. Поэтому просьба представить эту информацию до 24 ноября 2021 года», — говорится в письме, направленном Страсбургским судом в Минюст Грузии.
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