

ЕСПЧ затребовал информацию о состоянии здоровья Саакашвили

11.11.2021 10:50





Европейский суд по правам человека призвал Михеила Саакашвили прекратить голодовку, а также затребовал информацию о состоянии его здоровья — об этом говорится в письме, направленном Страсбургским судом в министерство юстиции Грузии.



Согласно письму, Страсбургский суд также постановил, что правительство Грузии должно предоставить суду информацию о текущем состоянии здоровья Саакашвили (а также о его лечении в тюремной больнице), обеспечить его безопасность в тюрьме и предоставить ему соответствующее лечение в период его выздоровление после голодовки.



«Пишем вам, чтобы сообщить, что 10 ноября 2021 года господин Саакашвили подал заявление в Европейский суд по правам человека «Саакашвили против Грузии» в соответствии со статьей 34 Европейской конвенции о правах человека. Интересы заявителя в судебном разбирательстве представляют адвокаты Т. Мурадашвили, Дмитрий Садзаглишвили и Бека Басилая, практикующие в Тбилиси.



Решение о временной мере



10 ноября 2021 года суд (дежурный судья) постановил призвать заявителя прекратить голодовку в интересах сторон и для надлежащего проведения разбирательства.



Суд также постановил, что правительство должно предоставить суду информацию о текущем состоянии здоровья Саакашвили (а также о его лечении в тюремной больнице), обеспечить его безопасность в тюрьме и предоставить ему соответствующее лечение в период его выздоровления после голодовки.



Приоритет



Суд также решил присвоить жалобе приоритет в соответствии с Правилом 41.



Запрошенная информация



Суд постановил, что от обеих сторон требуется информация о шагах, предпринятых в отношении мер, упомянутых в Правиле 39. Поэтому просьба представить эту информацию до 24 ноября 2021 года», — говорится в письме, направленном Страсбургским судом в Минюст Грузии.



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