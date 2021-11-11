

Мы защитим ваши права: Служба госинспектора проводит информационную кампанию

11.11.2021 13:11





Служба государственного инспектора проводит информационную кампанию в общественном транспорте – плакаты о полномочиях ведомства появились в поездах тбилисского метро и автобусах.



На плакатах, размещенных возле каждой двери в транспорте, ведомство коротко отвечает на часто возникающие вопросы: в каком случае и как обращаться в Государственную инспекцию? Какие преступления расследует служба? Как служба реагирует на сообщения о преступлениях?



Вопрос размещения плакатов решили мэрия Тбилиси и ООО «Тбилисская транспортная компания».



Проект Службы государственного инспектора поддержали Европейский Союз и Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН).



Принципами Службы государственного инспектора являются: законность, защита прав и свобод человека, независимость и политический нейтралитет, объективность и беспристрастность, профессионализм, соблюдение секретности и конфиденциальности.



На пост Государственного инспектора может быть избран гражданин Грузии, не имеющий судимости, с высшим юридическим образованием и не менее чем 5-летним опытом работы в системе органов правосудия или правоохранительных органов либо в сфере защиты прав человека, высокой профессиональной и моральной репутацией.



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