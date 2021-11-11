

«Лица кавказской национальности»

11.11.2021 13:33



Сергей Михеев



Вечером 4 ноября в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве, произошла драка. Четверо мужчин напали на Александра Жиловникова, который в это время был с четырехлетним ребенком. Все четверо нападавших пойманы. Вначале уголовное дело было возбуждено по статье о хулиганстве, но по поручению главы Следственного комитета Бастрыкина дело переквалифицировали на более тяжкую статью, и нападавшим уже предъявлено обвинение в покушении на убийство.



Посягать на здоровье людей дело уголовно наказуемое, а нападать на одного человека вчетвером, к тому же когда у него на руках малолетний ребёнок, ещё и подло. Правоохранительные органы сработали оперативно и все четверо уже задержаны, и понесут справедливое наказание - получат по заслугам.



Вроде в этом деле всё было ясно, и оно не предвещало продолжения и каких-то осложнений, но неожиданно дело приняло совсем другой оборот. Главный редактор RT Маргарита Симонян в своем телеграмм-канале назвала задержанных «лицами кавказской национальности» и заявила, что «все эти "приезжие" допрыгаются, что в стране опять введут строгач с пропиской, с регистрацией, с проверками этой регистрации на каждой станции метро». Да ещё и добавила – «И правильно сделают».



Для чего могло понадобиться госпоже Симонян поднимать очень тонкий и чувствительный национальный вопрос в контексте преступности, который будет иметь большой резонанс, вопрос очень интересный. Многие, наверное, подумают, что таким способом она старается в очередной раз доказать Кремлю, и лично Путину, свою преданность. Она как бы посылает мессидж - «я не такая как они, я своя, я могу, не задумываясь, пойти против своих». Скорее всего дело не в этом. Симонян «проверенный боец» Путинского режима, и в её преданности сомневаться не приходится. Более того - без ведома и одобрения Кремля она ничего не делает, это известно. Поднимать такую тему по собственной инициативе сама она ни за чтобы не решилась, и приходим к естественному выводу – она выполнила заказ Кремля, озвучила тему, в данный момент нужную режиму.



В таком случае возникает другой вопрос – почему сейчас, и почему такая чувствительная тема? Ответ напрашивается сам собой – на фоне полного поражения в борьбе с коронавирусом, постоянно растущего экономического кризиса, упадка уровня жизни населения, нарастающего недовольства в народе, в Кремле решили «перевести стрелки» от реальных проблем. Как сегодня модно называть, осуществили «вбросы» с помощью Симоньян, и тему подобрали особо чувствительную, которая будет обсуждаться определённое время.



Кремль делая акцент на кавказское происхождение преступников, преднамеренно разжигает национальную рознь между народами, «забывая» о том, что у преступления нет национальности. Преступления, к сожалению, совершаются представителями разных национальностей, и национальная принадлежность того или иного преступника не может стать клеймом для его народа. По логике Кремля именно «лица кавказской национальности» склонны к насильственным преступлениям. В таком случае возникает вопрос – в нашей стране представители какой национальности больше всех осуждены за должностные преступления, за хищения, за взятки, за коррупцию, за государственную измену? Ответ понятен, и что, обобщать эти преступления на весь народ?



Нападать на одного человека вчетвером, к тому же в присутствии его малолетнего ребёнка, подло и бесчеловечно, но ещё более безнравственно и подло то, что делает Кремль – переводит криминальный случай в национальную плоскость, играя на самых чувствительных струнах людей. Если собрать всё воедино – драку и последующие за ним события, то резонно будет задать вопрос: кто больше виноват, четыре мерзавца совершивших преступление, или правящий режим, приравнявший к преступникам народы и народности всего Кавказа? Ответ однозначно очевиден!



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