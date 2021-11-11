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В Грузии прозвучало предложение передать рассмотрение дела Саакашвили иностранным судьям


11.11.2021   14:12


Лидер партии «За Народ» Анна Долидзе предлагает власти и оппозиции «выход из тупика» по делу Михеила Саакашвили. В частности, она выступила за создание специальной палаты, которую укомплектуют иностранные судьи. Именно эта палата должна вынести решение по делам Саакашвили, считает она.

По её словам, в мировой практике уже были такие прецеденты.

Долидзе отметила, что ознакомит со своим предложением правящую партию, оппозицию, президента Грузии, международные организации и иностранные посольства.

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