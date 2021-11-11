|
|
|
В Грузии прозвучало предложение передать рассмотрение дела Саакашвили иностранным судьям
11.11.2021 14:12
Лидер партии «За Народ» Анна Долидзе предлагает власти и оппозиции «выход из тупика» по делу Михеила Саакашвили. В частности, она выступила за создание специальной палаты, которую укомплектуют иностранные судьи. Именно эта палата должна вынести решение по делам Саакашвили, считает она.
По её словам, в мировой практике уже были такие прецеденты.
Долидзе отметила, что ознакомит со своим предложением правящую партию, оппозицию, президента Грузии, международные организации и иностранные посольства.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна