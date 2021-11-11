

«Беженцы» - оружие Кремля

11.11.2021 14:37



Дмитрий Беляев



Как только наладились отношения Путина и Лукашенко, сразу обострилась ситуация на польско-белорусской границе. В попытках «ловить счастье», оказаться в ЕС, выстроилась километровая очередь. Несколько десятков тысяч выходцев из Ближнего Востока пытаются нелегально перейти польско-белорусскую границу. Ситуация настолько накалилась, что обеим государствам пришлось прибегнуть к мерам по усилению собственных границ.



На этом фоне официальные отношения между республикой Беларусь и Польшей также переживают весьма непростой период. С обеих сторон звучат обвинительные заявления, возлагают друг на друга ответственность за возможную эскалацию ситуации.



С другой стороны Минск, обвиняя Польшу в нарушении прав беженцев по предоставлению им крова и пищи, сам как-то не очень старается приютить их у себя и практически сгоняет их в сторону Польши.



Тем временем Польша официально заявила, что у их есть информация о причастности к событиям «Аэрофлота», которая якобы доставляла специально этих беженцев в Беларусь, и грозится постановкой вопроса в ЕС о введении санкции против компании. Разумеется, соответствующий ответ Польша получила не только от «Аэрофлота», но и от официальных лиц как правительства, так и законодательного органа России. Судя по характеру заявлений, ситуация не из простых. Тем более, что между Россией и ЕС итак весьма напряженные отношения.



Учитывая ситуацию, все переключены на чисто политические вопросы происходящего, и никто не задается вопросом – откуда в Минске столько тысяч т.н. «беженцев» из Ближнего Востока? Кто поспособствовал им так дружно собраться возле границ ЕС? Являются ли они действительно беженцами? По информации польской стороны, по документам тех, которым все-таки удалось нелегально перейти границу, но были задержаны, выясняется, что все задержанные в Беларусь попали по туристическим визам. Теперь представим несколько тысяч туристов за короткий период – это реально? Им ведь явно и документы подделали, и специально, с определенной целью десантировали к польской границе, и тут без помощи авиаперевозчиков точно не обойтись.



Цель этой явной спецоперации состоит в дестабилизации ситуации в Польше и ЕС. Евросоюз годами ранее получил урок от политики «открытых дверей», когда принимал беженцев из Сирии. В Европе хорошо помнят погромы, нападения на мирных граждан, замусоренные улицы, поджоги магазинов, и «наступать на те-же грабли» не собираются.



Но в этой истории есть еще и немаловажная тема – «Северный поток-2». Польша та страна, которая яростнее всех выступает против этого проекта, а российский газ получает через Беларусь. Вот и получается, если Польша и Беларусь разругаются, то Лукашенко, в свойственной ему бесцеремонности вполне способен перекрыть транзит через свою территорию, тем более, что наложенные на него санкции странами ЕС и так подстегивают его к определенным действиям. Москва, которая как раз этого и добивается, будет выглядеть невинной овечкой. По расчетам Кремля, такая ситуация вынудит Польшу пойти на попятную в отношении газпромовского проекта.



В конечном итоге Москва надеется получить:



- Беларусь на долгие года будет отдалена от ЕС, и в этом плане в Кремле могут спокойно высвободить ресурсы для других направлений;



- Минск будет активно использоваться в качестве авангарда в политических играх против НАТО и ЕС – Москва свои происки будет списывать на коварство Лукашенко;



- в случае успеха по десантированию очередного многотысячного пока беженцев в ЕС, беспорядки и погромы приведут к протестным действиям местного населения в отношении своих правительств. Скорее всего эти акции будут спровоцированы через российскую агентуру и при удачном для Кремля стечении обстоятельств, вполне допустимо что Москве удастся привести к власти «своих»



- Польша «дает добро» на «Северный поток-2» и Россия станет монополистом на европейском рынке «голубого топлива».



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





