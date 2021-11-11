

Минюст Грузии опубликовал кадры перевода Саакашвили в тюремную больницу

11.11.2021 15:01





Министерство юстиции Грузии опубликовало видеозапись перевода и помещения Михеила Саакашвили в камеру медицинского учреждения для обвиняемых и осужденных №18 (Глданская тюрьма).



Видео предположительно снято камерой видеонаблюдения, на кадрах отсутствует звук.



Данный видеоматериал подтверждает, что против экс-президента была применена грубая сила при водворении в медицинское учреждение Пенитенциарной службы вопреки заявлениям власти, что якобы он сам согласился переехать в это учреждение.





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