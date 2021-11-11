

Харцель призывает к соблюдению местного законодательства и евроконвенции в отношении Саакашвили

11.11.2021 15:35





Разумеется, Евросоюз с большим вниманием следит за событиями, развивающимися вокруг Михеила Саакашвили, - заявил посол ЕС в Грузии Карл Харцель.



По его словам, состояние здоровья третьего президента Грузии Михеила Саакашвили чрезвычайно важно и те рекомендации, которые были даны медицинским консилиумом, необходимо выполнить.



По словам Харцеля, в связи с Михеилом Саакашвили должны быть полностью соблюдены как местное законодательство, так и Европейская конвенция по правам человека.



«Мы наблюдаем за тем, как соблюдаются права г-на Михеила Саакашвили, как заключенного. Следим за тем, что заявляет народный защитник, сам Михеил Саакашвили после того, как был переведен из тюрьмы в тюремное лечебное учреждение. Мы также видели определенные кадры с его камеры. Все это порождает вопросы, и в этом деле очень важно, чтобы были полностью соблюдены как местное законодательство, таки Европейская конвенция по правам человека», - заявил посол.



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