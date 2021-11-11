

Премьер-министр отказался комментировать решение Страсбургского суда по иску Саакашвили

11.11.2021 15:46





Премьер -министр Грузии Ираклий Гарибашвили отказался комментировать решение Европейского суда по правам человека по иску экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.



Адвокаты Саакашвили накануне подали иск в Европейский суд по правам человека по поводу решения перевести Саакашвили в тюремную клинику. ЕСПЧ принял иск к рассмотрению, присвоил ему приоритет и обязал власти Грузии обеспечить адекватное лечение и безопасность Саакашвили, а также информировать суд о его состоянии. Суд также призвал заявителя — Махаила Саакашвили, прекратить голодовку.



«Я воздержусь и не хочу делать широкого комментария по этому поводу. Это не моя прерогатива. Министр юстиции в ближайшие часы сделает заявление», — сказал Гарибашвили и подчеркнул, что Рати Брегадзе «предоставит всю необходимую информацию».



По словам премьера, он больше «не будет говорить о заключенном Саакашвили и вообще о заключенных», так как в стране много проблем и он сконцентрирован на этих вопросах.



Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили был задержан 1 октября. Он голодает в тюрьме уже 42 дня. 8 ноября он был доставлен в тюремную клинику, заключенный жалуется на то, что это произошло против его воли. С тех пор он отказывается от медицинской помощи и лечения. Оппозиция требует перевода Саакашвили в гражданскую многпрофильную клинику.



Власти подчеркивают, что Саакашвили содержится в тюремной больнице из соображений безопасности. Служба госбезопасности прямо заявила, что опасается попыток штурма клиники сторонниками экс-президента.



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