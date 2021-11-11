|
|
|
Премьер-министр отказался комментировать решение Страсбургского суда по иску Саакашвили
11.11.2021 15:46
Премьер -министр Грузии Ираклий Гарибашвили отказался комментировать решение Европейского суда по правам человека по иску экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.
Адвокаты Саакашвили накануне подали иск в Европейский суд по правам человека по поводу решения перевести Саакашвили в тюремную клинику. ЕСПЧ принял иск к рассмотрению, присвоил ему приоритет и обязал власти Грузии обеспечить адекватное лечение и безопасность Саакашвили, а также информировать суд о его состоянии. Суд также призвал заявителя — Махаила Саакашвили, прекратить голодовку.
«Я воздержусь и не хочу делать широкого комментария по этому поводу. Это не моя прерогатива. Министр юстиции в ближайшие часы сделает заявление», — сказал Гарибашвили и подчеркнул, что Рати Брегадзе «предоставит всю необходимую информацию».
По словам премьера, он больше «не будет говорить о заключенном Саакашвили и вообще о заключенных», так как в стране много проблем и он сконцентрирован на этих вопросах.
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили был задержан 1 октября. Он голодает в тюрьме уже 42 дня. 8 ноября он был доставлен в тюремную клинику, заключенный жалуется на то, что это произошло против его воли. С тех пор он отказывается от медицинской помощи и лечения. Оппозиция требует перевода Саакашвили в гражданскую многпрофильную клинику.
Власти подчеркивают, что Саакашвили содержится в тюремной больнице из соображений безопасности. Служба госбезопасности прямо заявила, что опасается попыток штурма клиники сторонниками экс-президента.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна