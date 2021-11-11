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Министр юстиции: Саакашвили в тюрьме посетили уже 179 человек
11.11.2021 15:55
Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что оппоненты властей намеренно обвиняют пенитенциарную службу в бесчеловечном оращении с экс-президентом Михеилом Саакашвили.
Между тем, по словам министра, Саакашвили пользуется в тюрьме привилегированным положением и его уже посетили 179 человек.
«С момента поселения до сегодняшнего дня, у господина Михеила Саакашвили было 179 посетителей. Он находится под круглосуточным наблюдением врачей. Также ровно через два дня после его перевода, включая нерабочие дни, подчеркну, была подготовлена банковская карта. Также у него есть телевизор. А когда деньги на карте закончились, и он пожелал приобрести холодильник, администрация на основании доброй воли, выполнила и эту просьбу», — заявил Брегадзе.
Министр также отметил, что из-за Саакашвили возле тюрьмы круглосуточно дежурил реаномобиль и врачи, которые заботились об его здоровье.
«Также именно мы создали консилиум, целью которого было, чтобы вместе с нашим квалифицированным персоналом, предоставлять некоторые рекомендации, которые мы каждый раз максимально учитывали», — сказал Брегадзе.
Кроме того, по словам министра, была создана отдельная рабочая группа с целью надзора над правовым состояние Михеила Саакашвили, которая, по оценке Брегадзе, является «беспрецедентной»,
«Именно мы ввели в эту группу Народного защитника, председателей двух парламентских комитетов и министр здравоохранения… Почему мы сделали это? Для того, чтобы информация была максимально прозрачной и доступной», — отметил Брегадзе.
Саакашвили помещен в заключение с 1 октября. Как заключенный он до последнего времени пользовался правом на свидания и на переписку через «Почту Грузии».
8 ноября Саакашвили доставили в тюремную больницу. Там его навещают только адвокаты и врачи.
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