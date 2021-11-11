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Пенитенциарная служба опубликовала кадры, на которых Саакашвили наотрез отказывается вселяться в тюремную клинику
11.11.2021 17:03
Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии обнародовала новые видеокадры приезда бывшего президента Михеила Саакашвили в тюремную больницу. На них видно, как Саакашвили отказывается выйти из реанимобиля. Он требует, чтобы его отвезли обратно в руставскую тюрьму.
В смонтированном видео Саакашвили ругается с сотрудниками и оскорбляет их. Слышны фразы: «Вы – слуги диктатора», «Ты – раб Путина», «Вы исполняете приказ Путина», «Котенок Иванишвили», «Ты – убийца», «Палач Путина» и т.д.
Один из сотрудников при этом говорит Саакашвили: «Никто не позволит вам умереть».
В Специальной пенитенциарной службе вновь заявляют, что кадры обнародованы «исходя из повышенного общественного интереса».
Ранее в ведомстве опубликовали видео перевода Саакашвили в тюремную больницу, заявив, что во время заселения в палату политик нанес «физические оскорбления сотрудникам и повредил медицинскую технику», в связи с чем генеральная инспекция министерства юстиции проводит расследование.
Саакашвили заявляет, что он не знал о своем переводе в глданскую тюремную больницу, так как его заверили, что по решению консилиума он будет переведен в гражданскую клинику, на что он согласился.
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