

Пенитенциарная служба опубликовала кадры, на которых Саакашвили наотрез отказывается вселяться в тюремную клинику

11.11.2021 17:03





Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии обнародовала новые видеокадры приезда бывшего президента Михеила Саакашвили в тюремную больницу. На них видно, как Саакашвили отказывается выйти из реанимобиля. Он требует, чтобы его отвезли обратно в руставскую тюрьму.



В смонтированном видео Саакашвили ругается с сотрудниками и оскорбляет их. Слышны фразы: «Вы – слуги диктатора», «Ты – раб Путина», «Вы исполняете приказ Путина», «Котенок Иванишвили», «Ты – убийца», «Палач Путина» и т.д.



Один из сотрудников при этом говорит Саакашвили: «Никто не позволит вам умереть».



В Специальной пенитенциарной службе вновь заявляют, что кадры обнародованы «исходя из повышенного общественного интереса».



Ранее в ведомстве опубликовали видео перевода Саакашвили в тюремную больницу, заявив, что во время заселения в палату политик нанес «физические оскорбления сотрудникам и повредил медицинскую технику», в связи с чем генеральная инспекция министерства юстиции проводит расследование.



Саакашвили заявляет, что он не знал о своем переводе в глданскую тюремную больницу, так как его заверили, что по решению консилиума он будет переведен в гражданскую клинику, на что он согласился.





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