

Директоо фонда «Открытое общество -Грузия»: Возможно, целью властей является большая гражданская конфронтация

11.11.2021 17:13





исполнительный директор Фонда «Открытое общество - Грузия» Кети Хуцишвили заявляет, что в распространенных пенитенциарной службой кадрах видны факты бесчеловечного обращения с бывшим президентом Грузии Михеилом Саакашвили.



По ее словам, на видео отчетливо видны серьезные нарушения прав Михеила Саакашвили.



«Это были тяжелые кадры. В первую очередь для меня это был именно примером бесчеловечного обращения. Я бы сказала, прямые доказательства с одной стороны омбудсмену, а с другой - государственному инспектору, что там произошли серьезные нарушения прав президента. Факт, что сегодня я увидела что-то будоражащее. Нам отчетливо показали, как унижают президента и как с ним бесчеловечно обращались, якобы тогда его отправляли на лечение», - говорит Хуцишвили.

Она считает, что, распространяя эти кадры власти способствуют радикализации, в результате чего целью правящей команды может быть гражданское противостояние.



«Меня беспокоит одно - какова цель властей сегодня?! Нет ли у власти сегодня цели вместо того, чтобы успокоить ситуацию, наоборот создать максимальную радикализацию, вызывая у сторонников президента и у общества еще большее разделение, и нет ли у них самих цели начать гражданское противостояние.

Во всех случаях такие кадры будоражат, а тем более ярых сторонников президента. Естественно, что сегодня будет очень острая реакция на это, и на некоторых манифестациях что-то может даже произойти. Получается, что сторонниками и зачинщиками радикализации являются власти. Возможно, целью властей является большая гражданская конфронтация и, возможно, даже гражданская война. Но в надежде на что? Мы знаем, что в такое время в конечном счете страдает страна, и мы все проигрываем. Нет ли у них надежды на Россию?», - заявила Кети Хуцишвили.



Пенитенциарная служба распространила видеозапись, на которой видно, что бывшего президента Михеила Саакашвили с применением силы переводят в тюремную клинику Глдани.



На кадрах видно, как несколько человек всю дорогу до палаты тащат Михеила Саакашвили. После того, как 8 ноября его доставили в клинику, Саакашвили заявил, что его обманули, якобы его вели в гражданскую клинику. На видеозаписи видно, что бывший президент при входе в палату словесно противостоял персоналу.



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