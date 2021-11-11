

Cаакашвили готов прекратить голодовку, но с одним условием

11.11.2021 19:02





Михеил Саакашвили передал через своего адвоката Нику Гварамия письмо, в котором написал, что учитывая рекомендацию Страсбургского суда готов прекратить голодовку, но при условии, что он продолжит реабилитацию в гражданском медицинском учреждении:



«Я обращаюсь ко всем грузинам, действия правительства с первого дня моей голодовки до настоящего времени являются преднамеренной, спланированной операцией по моему уничтожению.



Заказчик один — Владимир Путин. Обнародованные сегодня кадры, которые хорошо показывают, кто победитель, а кто находится на темной стороне, наносят серьезный ущерб самому правительству. Поэтому кажется парадоксом, почему правительство опубликовало эти кадры.



Однако этому парадоксу есть ясное объяснение: разозлить грузинских патриотов до такой степени, чтобы проводимые правительством провокации, спровоцировали гражданские беспорядки, за которыми последовало вторжение России и операция [в масштабах] страны под предлогом «нейтрализации нынешних угроз на границе».



Следовательно, я, как патриот который [готов] к самопожертвованию и основатель современного грузинского государства, не имею права, не противостоять этому катастрофическому сценарию. Моя голодовка становится оружием русских и правящей власти [направленным] против моей страны



На основании вышеизложенного:



Я решил прислушаться к призыву Страсбурга и наших западных партнеров и прекратить голодовку;



Прекращение голодания возможно при условии: процесс реабилитации после голодания намного сложнее, чем процесс управления при голодовке. В глданской больнице для этого нет ни технологического оборудования, ни персонала», — приводит слова Саакашвили издание Netgazeti.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





