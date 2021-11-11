

Служба Госинспекции Грузии считает недопустимой публикацию кадров с Саакашвили

11.11.2021 19:03





Служба Государственной инспекции Грузии заявляет, что публиковать личные данные Михеила Саакашвили категорически недопустимо и призывает Минюст Грузии и Пенитенциарную службу прекратить обнародование видео, содержащих подобную информацию, передает Netgazeti.



11 ноября Министерство юстиции/Пенитенциарная служба опубликовали кадры, на которых Михеила Саакашвили переводят в тюремную больницу Глдани (медицинское учреждение № 18).



Генеральная инспекция сообщает, что, несмотря на предупреждение, «в последнее время видеозаписи личного характера публиковались систематически». Ранее управление государственного инспектора неоднократно призывало все ведомства и частных лиц быть осторожными при раскрытии личных данных третьего президента Грузии.



«Еще раз напоминаем всем, что параллельно с высоким общественным интересом при обнародовании данных необходимо защищать человеческое достоинство», — говорится в заявлении.



«В условиях, когда Государственная инспекция изучает законность ряда фактов получения и разглашения персональных данных третьего президента, по которым на данном этапе не принято окончательного решения, для Специальной пенитенциарной службы и Министерства юстиции Грузии категорически недопустимо продолжать такую практику и разглашать личные данные третьего президента», — указанов документе.



На основании вышеизложенного ведомство обращается к Министерству юстиции Грузии и Специальной пенитенциарной службе и призывает:



«Прекратить публиковать видео с личными данными третьего президента Грузии»,

«Уважать человеческое достоинство, достоинство и неприкосновенность частной жизни».

«Воздержаться от оценки уголовного дела находящегося в производстве Государственного инспектора, поскольку расследование факта возможного бесчеловечного обращения с Михеилом Саакашвили входит в компетенцию Государственного инспектора.





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