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Минюст публикует очередное видео с Саакашвили
11.11.2021 19:04
Минюст Грузии опубликовал очередное видео с Михеилом Саакашвили, несмотря на призыв Службы Госинспекции Грузии, которая считает недопустимой публикацию кадров с экс-президентом, передает Netgazeti.
На новой записи, которая длится 2 минуты 32 секунды, вероятно показан эпизод, когда Саакашвили намеревались доставить в тюремную больницу в Глдани (18-е медицинское учреждение).
На видео Саакашвили требует отвести его обратно в руставскую тюрьму и отказывается добровольно идти в тюремную больницу.
Ранее Служба Государственной инспекции Грузии заявила, что публиковать личные данные Михеила Саакашвили категорически недопустимо и призывала Минюст Грузии и Пенитенциарную службу прекратить обнародование видео, содержащих подобную информацию.
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