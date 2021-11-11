

Минюст публикует очередное видео с Саакашвили

11.11.2021 19:04





Минюст Грузии опубликовал очередное видео с Михеилом Саакашвили, несмотря на призыв Службы Госинспекции Грузии, которая считает недопустимой публикацию кадров с экс-президентом, передает Netgazeti.



На новой записи, которая длится 2 минуты 32 секунды, вероятно показан эпизод, когда Саакашвили намеревались доставить в тюремную больницу в Глдани (18-е медицинское учреждение).



На видео Саакашвили требует отвести его обратно в руставскую тюрьму и отказывается добровольно идти в тюремную больницу.



Ранее Служба Государственной инспекции Грузии заявила, что публиковать личные данные Михеила Саакашвили категорически недопустимо и призывала Минюст Грузии и Пенитенциарную службу прекратить обнародование видео, содержащих подобную информацию.



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