

Лидер «Лело» о кадрах с Саакашвили

11.11.2021 19:17





Основатель и лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе отреагировал на публикацию Пенитенциарной службой видеозаписи с Михеилом Саакашвили.



«Это не только [вызывает] чувство стыда, которое появляется когда ты видишь эти кадры, на которых третьего президента таскают, человека, кем бы он ни был.



Это сделано, для того что бы заслужить одобрение оккупантов, откровенно признать отношения с ними, доказать, что правительство «Мечты» усердно выполняет их поручение.



Которая у нас на глазах попирает ногами институт президента, человеческое достоинство, свободу. Все, то что чем так дорого нашим гражданам и государству», — написал Хазарадзе в Facebook.



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