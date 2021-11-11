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Михаил Саакашвили призвал Элене Хоштария прекратить голодовку


11.11.2021   19:22


Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили призывает лидера партии «Дроа» Элене Хоштария прекратить голодовку.

Об этом говорится в письме Михеила Саакашвили, с которым ознакомил общественность один из адвокатов бывшего президента Ника Гварамия.

«Тут же хочу обратиться к Элене Хоштария с огромным уважением и благодарностью за её, говоря без преувеличения, героический и патриотический поступок, и настоятельно хочу призвать ее, на основании моего решения, немедленно прекратить этот опасный для ее здоровья процесс голодовки», — говорится в письме, которое зачитал Ника Гварамия.

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