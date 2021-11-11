

Международный совет реабилитации жертв пыток сделал заявление по делу Саакашвили

11.11.2021 19:31





Международный совет реабилитации жертв пыток (IRCT) опубликовал заявление по делу Михеила Саакашвили, в котором осудил жестокое обращение с бывшим президентом Грузии, передает Netgazeti.



«Голодающий заключенный был насильственно переведен в тюремную больницу, где его жизнь находится в опасности», — говорится в заявлении международной организации, которая работает над предотвращением пыток во всем мире.



Генеральный директор IRCT Лиза Генри заявила, что организация обеспокоена «растущей угрозой пыток», с которой сталкивается бывший президент, и призвала власти Грузии защищать и уважать его основные права.



В заявлении организация также отмечает, что изучит заявления Офиса Народного защитника Грузии. В частности, 8 ноября Нино Ломджария заявила, что Саакашвили был переведен в медицинское учреждение Глданской тюрьмы против его воли, тем самым были грубо нарушены права человека, поскольку Саакашвили подвергался серьезному риску преследования со стороны заключенных глданской тюрьмы.



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Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, арестованный 1 октября в Тбилиси и с первого дня ареста объявивший голодовку, 8 ноября был доставлен в тюремную больницу в Глдани (18-е медицинское учреждение). Правительство отказалось перевести Саакашвили в гражданскую больницу.



По словам Народного защитника, ситуация в учреждении до сих пор не полностью соответствует рекомендациям консилиума врачей наблюдавших Саакашвили. Сам экс-президент выступил против перевода тюремную болницу и утверждает, что был доставлен туда обманным путем.



Сегодня Министерство юстиции и Пенитенциарная служба опубликовали кадры, на которых Саакашвили переводят в тюремную больницу.



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