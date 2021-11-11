

Глава АМЮГ: власти утратили чувство адекватности по отношению к Саакашвили

11.11.2021 19:38





Власти по отношению к Саакашвили утратили чувство адекватности, - об этом заявил председатель Ассоциации молодых юристов Грузии Ника Симонишвили, комментируя распространенные Минюстом кадры насильственного перевода экс-президента Михеила Саакашвили в лечебное учреждение Глданской тюрьмы.



По оценке Симонишвили, власти в отношении бывшего президента действуют по политическим мотивам, и ни один из предпринятых ими шагов не соответствовал закону.



«По этим кадрам мы еще раз увидели, что пенитенциарная служба, министерство юстиции и в частности власти утратили чувство адекватности по отношению к Михеилу Саакашвили. Ни один из шагов, предпринятых в отношении Михеила Саакашвили, не соответствовал закону, не был адекватным и не был проанализирован в правовом контексте. Можно сказать, что все шаги были предприняты по политическим мотивам. Ужасные кадры, что они хотели этим доказать, я не понял. Это не садится ни в какую нормальную логику», - говорит Симонишвили.



Пенитенциарная служба распространила видеозапись, на которой видно, что бывшего президента Михеила Саакашвили с применением силы переводят в тюремную клинику Глдани.



На кадрах видно, как несколько человек всю дорогу до палаты тащат Михеила Саакашвили. После того, как 8 ноября его доставили в клинику, Саакашвили заявил, что его обманули, якобы его вели в гражданскую клинику. На видеозаписи видно, что бывший президент при входе в палату словесно противостоял персоналу.





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