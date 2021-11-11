

Госинспектор: прекратите публиковать кадры, содержащие личные данные Саакашвили

11.11.2021 19:46





Служба государственного инспектора призывает Министерство юстиции и пенитенциарную службу прекратить публикацию видеозаписей, содержащих персональные данные третьего президента Грузии Михеила Саакашвили, и уважать человеческое достоинство и неприкосновенность частной жизни.



Согласно заявлению, распространенному Аппаратом государственного инспектора, что в последний период стало систематическим распространение видеозаписей, содержащих персональные данные Михеила Саакашвили, мотивируя это удовлетворением общественных интересов.



Кроме того, в заявлении отмечается, что государственный инспектор по данному факту начал изучать законность обнародования видеозаписей.



«В условиях, когда в службе государственного инспектора изучается ряд фактов получения и обнародования персональных данных третьего президента, в отношении которых на данном этапе не принято окончательного решения, категорически неприемлемо для специальной пенитенциарной службы и Министерства юстиции Грузии продолжать такую практику и разглашать личные данные третьего президента. По данному факту служба государственного инспектора приступила к изучению законности публикации видеозаписи.



Кроме того, в ведомстве отметили, что распространение видеозаписей препятствует расследованию, начатому государственным инспектором в связи с возможным бесчеловечным обращением с Михеилом Саакашвили.



«В день начала расследования служба государственного инспектора в письменной форме обратилась к специальной пенитенциарной службе с требованием подтверждения о наличии- отсутствии видеозаписей, свидетельствующих о транспортировке Михеила Саакашвили из учреждения № 12 № в учреждение № 18 и размещении в его учреждении № 18 и их архивировании.



В тех условиях, когда специальная пенитенциарная служба службе государственного инспектора еще не подтвердила факта наличия таких записей и соответственно, на основании решения суда, их запрос не был произведен, публикация указанных кадров со стороны специальной пенитенциарной службы и Министерства юстиции (что в том числе представляет в производстве службы государственного инспектора доказательства по уголовному делу) создает опасность проведению эффективного расследования.



Исходя из вышеизложенного, мы призываем Министерство юстиции Грузии и специальную пенитенциарную службу прекратить публикацию видеозаписей, содержащих персональные данные третьего президента Грузии, уважать человеческое достоинство и неприкосновенность частной жизни. Также воздержаться от оценки находящегося в производстве государственного инспектора уголовного дела, поскольку расследование факта возможного бесчеловечного обращения с Михеилом Саакашвили относится к компетенции службы государственного инспектора», - сказано в заявлении.



Пенитенциарная служба распространила видеозапись, на которой видно, что бывшего президента Михеила Саакашвили с применением силы переводят в тюремную клинику Глдани.



На кадрах видно, как несколько человек всю дорогу до палаты тащат Михеила Саакашвили. После того, как 8 ноября его доставили в клинику, Саакашвили заявил, что его обманули, якобы его вели в гражданскую клинику. На видеозаписи видно, что бывший президент при входе в палату словесно противостоял персоналу.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





