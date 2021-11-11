

Омбудсмен Украины: Видеозапись свидетельствует о факте пыток и жестокого обращения с Михаилом Саакашвили

11.11.2021 20:24





Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова указывает, что обнародованное властями Грузии видео с бывшим президентом Михеилом Саакашвили свидетельствует о факте пыток и жестокого обращения с ним, передает «Украинская правда».



«Видеозапись свидетельствует о факте пыток и жестокого обращения с Михаилом, что является грубым нарушением статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.



Неправомерными действиями представителей Специальной пенитенциарной службы Министерства юстиции Грузии нарушена статья 7 Международного пакта о гражданских и политических правах и статьи 1 Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания», - заявляет Людмила Денисова.



Омбудсмен призвала Комитет ООН против пыток и Европейский комитет по предотвращению пыток или бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию отреагировать на факт применения пыток к Саакашвили во время помещения в исправительное учреждение №18 в городе Глдани.



Также она обратилась к народному защитнику Грузии Нино Ломджарии тщательно расследовать обстоятельства ситуации.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





