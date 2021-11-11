

Хоштария не намерена прекращать голодовку до перевода Саакашвили в гражданскую клинику

11.11.2021 21:44





Пока Михеил Саакашвили не будет переведен в гражданскую, мультифункциональную больницу, я, разумеется, не прекращаю голодовку, - об этом заявила на брифинге лидер партии «Дроа» («Пора») Элене Хоштария.



По ее словам, сегодня ключи от разрядки сложившейся ситуации в руках «Грузинской мечты».



Хоштария поблагодарила бывшего президента Михеила Саакашвили за сделанное в ее адрес заявление.



«Что касается заявления Саакашвили в связи с решением Страсбурга, я считаю, что и это очень разумное решение с его стороны подчинится решению Страсбурга. Михеил Саакашвили использовал этот шанс, предпринял шаг и сформировал очень четкую позицию, он прекращает голодовку с оговоркой на легитимные и конкретные требования.



Теперь уже в руках «Грузинской мечты» окончательные ключи от разрядки этого кризиса. Пока Михеил Саакашвили не будет переведен в гражданскую, мультифункциональную больницу, я, разумеется, не прекращаю голодовку», - заявила Хоштария.



Для справки, третий президент Грузии Михеил Саакашвили призвал лидер партии «Пора» Элене Хоштария прекратить голодовку.



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