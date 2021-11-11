|
|
|
Бокерия: Такое отвратительное отношение к Саакашвили радует врага
11.11.2021 21:55
«Такое отвратительное отношение к Саакашвили вызывает радость у самых темных сил внутри страны и нашего врага за её пределами!», - заявил лидер «Европейской Грузии» Гига Бокерия.
«Целью отвратительного и постыдного решения о переводе Михеила Саакашвили в Глдани было явно политическое унижение, запугивание, реванш той криминальной культуры, на которой основан режим Иванишвили.
Сегодняшние кадры являются продолжением всего того, что радует темные силы внутри страны и врага Грузии за её пределами, здесь не идет речь о персоне президента, мы говорим об интересах страны, гражданском мире и будущем страны», - заявил Бокерия.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна