

Бокерия: Такое отвратительное отношение к Саакашвили радует врага

11.11.2021 21:55





«Такое отвратительное отношение к Саакашвили вызывает радость у самых темных сил внутри страны и нашего врага за её пределами!», - заявил лидер «Европейской Грузии» Гига Бокерия.



«Целью отвратительного и постыдного решения о переводе Михеила Саакашвили в Глдани было явно политическое унижение, запугивание, реванш той криминальной культуры, на которой основан режим Иванишвили.



Сегодняшние кадры являются продолжением всего того, что радует темные силы внутри страны и врага Грузии за её пределами, здесь не идет речь о персоне президента, мы говорим об интересах страны, гражданском мире и будущем страны», - заявил Бокерия.



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