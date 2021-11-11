

АМЮГ призвал Пенитенциарную службу прекратить распространение видеозаписей с Саакашвили

11.11.2021 23:22





Ассоциация молодых юристов Грузии призывает Специальную пенитенциарную службу прекратить распространение видеозаписей с третьим президентом Грузии Михеилом Саакашвили и дождаться завершения расследования Службы государственного инспектора.



«Специальная пенитенциарная служба продолжает безосновательно распространять видеозаписи с Михеилом Саакашвили.



Несмотря на многочисленные предупреждения Службы государственного инспектора, звонки Народного защитника и неправительственных организаций, Специальная пенитенциарная служба игнорирует право осужденного на неприкосновенность частной жизни, право на честь и достоинство и необоснованно публикует видеоматериалы.



Призываем пенитенциарную службу:



прекратить распространение видеозаписей с Михеилом Саакашвили и дождаться, пока Служба государственного инспектора завершит изучение данного вопроса;



сотрудничать со следственными органами в отношении предполагаемых нарушений на видеозаписях», - говорится в заявлении АМЮГ.



Для справки, сегодня Специальная пенитенциарная служба распространила кадры, на которых Михеила Саакашвили насильно помещают в медицинское учреждение глданской тюрьмы.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





