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АМЮГ призвал Пенитенциарную службу прекратить распространение видеозаписей с Саакашвили


11.11.2021   23:22


Ассоциация молодых юристов Грузии призывает Специальную пенитенциарную службу прекратить распространение видеозаписей с третьим президентом Грузии Михеилом Саакашвили и дождаться завершения расследования Службы государственного инспектора.

«Специальная пенитенциарная служба продолжает безосновательно распространять видеозаписи с Михеилом Саакашвили.

Несмотря на многочисленные предупреждения Службы государственного инспектора, звонки Народного защитника и неправительственных организаций, Специальная пенитенциарная служба игнорирует право осужденного на неприкосновенность частной жизни, право на честь и достоинство и необоснованно публикует видеоматериалы.

Призываем пенитенциарную службу:

прекратить распространение видеозаписей с Михеилом Саакашвили и дождаться, пока Служба государственного инспектора завершит изучение данного вопроса;

сотрудничать со следственными органами в отношении предполагаемых нарушений на видеозаписях», - говорится в заявлении АМЮГ.

Для справки, сегодня Специальная пенитенциарная служба распространила кадры, на которых Михеила Саакашвили насильно помещают в медицинское учреждение глданской тюрьмы.

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