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АМЮГ призвал Пенитенциарную службу прекратить распространение видеозаписей с Саакашвили
11.11.2021 23:22
Ассоциация молодых юристов Грузии призывает Специальную пенитенциарную службу прекратить распространение видеозаписей с третьим президентом Грузии Михеилом Саакашвили и дождаться завершения расследования Службы государственного инспектора.
«Специальная пенитенциарная служба продолжает безосновательно распространять видеозаписи с Михеилом Саакашвили.
Несмотря на многочисленные предупреждения Службы государственного инспектора, звонки Народного защитника и неправительственных организаций, Специальная пенитенциарная служба игнорирует право осужденного на неприкосновенность частной жизни, право на честь и достоинство и необоснованно публикует видеоматериалы.
Призываем пенитенциарную службу:
прекратить распространение видеозаписей с Михеилом Саакашвили и дождаться, пока Служба государственного инспектора завершит изучение данного вопроса;
сотрудничать со следственными органами в отношении предполагаемых нарушений на видеозаписях», - говорится в заявлении АМЮГ.
Для справки, сегодня Специальная пенитенциарная служба распространила кадры, на которых Михеила Саакашвили насильно помещают в медицинское учреждение глданской тюрьмы.
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