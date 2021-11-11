

НПО призывают власти перевести Саакашвили в гражданскую клинику

11.11.2021 23:38





Восемь местных неправительственных организаций 9 ноября выступили с совместным заявлением, в котором призвали власти Грузии немедленно перевести бывшего президента Михеила Саакашвили в «альтернативное медицинское учреждение».



«Мы призываем власти предпринять конкретные шаги по деэскалации ситуации. В том числе третий президент Грузии должен быть немедленно переведен в альтернативное медицинское учреждение, где будут защищены его достоинство, жизнь, здоровье и безопасность», — говорится в заявлении.



По заявлению НПО, публичные заявления представителей правящей Грузинской мечты свидетельствуют о том, что решение о переводе Саакашвили в тюремное лечебное учреждение «было принято с их участием и по их желанию, с игнорированием рекомендаций медицинского консилиума и народного защитника».



Отметив, что «власть несет полную ответственность за происходящие события», НПО заявили, что решения правительства о лечении Михеила Саакашвили «не направлены на ослабление серьезного политического кризиса в стране и не продиктованы интересами здоровья заключенного».



«Учитывая существующую политическую ситуацию, страна может столкнуться с гражданскими беспорядками в результате необоснованных шагов властей», — заявили НПО, призывая правительство предпринять конкретные шаги для деэскалации ситуации.



Заявление подписали Демократическая инициатива Грузии, Международная прозрачность — Грузия, Фонд открытого общества, Международное общество за справедливые выборы и демократию, Институт развития свободы информации, Права Грузия, Партнерство за права человека и движение «Позор».



Саакашвили был доставлен в тюремную больницу в Глдани против его воли. Аппарат омбудсмена заявил, что среда в тюремной больнице оскорбляет достоинство экс-президента.



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