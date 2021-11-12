

Зурабишвили: Главная победа Грузии — сохранение своей европейской ориентации

12.11.2021 10:53





Думаю, после войны 2008 года стало ясно, что никто не будет вмешиваться в войну, чтобы защитить Грузию. Несмотря на неравенство сил, во время и после войны, несмотря на все, главная победа Грузии — сохранение своей европейской ориентации, — об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, выступая на Парижском форуме мира по теме «Поддержание международного сотрудничества во имя мирного будущего».



Саломе Зурабишвили ответила на вопрос модератора панели о том, как Грузия должна играть свою роль в обеспечении своего суверенитета, безопасности и защищенности.



Как отметила Зурабишвили, единственная перспектива — это близость к Европе, к более ангажированной Европе, Европе, которая понимает, что Россия сегодня использует все средства, включая негативные силы.



«Думаю, после войны 2008 года стало ясно, что никто не будет вмешиваться в войну, чтобы защитить Грузию. Несмотря на неравенство сил, во время и после войны, несмотря на все, главная победа Грузии — сохранение своей европейской ориентации. Если цель России заключалась в том, чтобы оккупацией этих территорий и военным вторжением в Грузию помешать Грузии сделать свои стратегические выборы, она не смогла получить такой результат. Как я уже отметила, единственная перспектива — это близость к Европе, к более ангажированной Европе, к Европе, которая понимает, что Россия сегодня использует все средства, включая негативные силы.



В завтрашнем мире у ЕС есть другие возможности и другие рычаги власти такие как технологические инновации, экономическая жизнеспособность, человеческие ресурсы, основанные на производственных инициативах, свободе, — исходя из всего этого в будущем наступит время уравновешивания, потому что одной чистой мощности недостаточно. На сегодняшний день Европа уделяет приоритетное внимание диалогу, и зачастую это диалог слабых с сильными. Нам нужно точно знать, чего мы хотим от этого диалога, нам нужно перейти от диалога к реальным переговорам с учетом красных линий, интересов сильных и слабых сторон. В этих сложных, но равноправных и справедливых переговорах мы находимся с Европой, никогда без Европы», — заявила Саломе Зурабишвили.





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