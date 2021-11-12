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Зеленский: Права Саакашвили должны быть гарантированы
12.11.2021 12:47
Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в телефонном разговоре с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили обсудил вопрос Михеила Саакашвили.
«В телефонном разговоре с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили я подчеркнул, что права гражданина Украины Михеила Саакашвили должны быть полностью гарантированы в соответствии с международными нормами. Я обратился с просьбой пустить к Михеилу Саакашвили мать, родственников и украинских врачей», - написал Владимир Зеленский в «Twitter».
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