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Амиран Гамкрелидзе привился "бустерной" дозой вакцины
12.11.2021 13:06
Глава Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе сделал "бустерную" дозу вакцины Pfizer.
Главный эпидемиолог страны поставил прививку в Тбилисской республиканской больнице.
«В мае я дважды вакцинировался Sinopharm. Вчера вступили в силу новые правила, согласно которым ревакцинацию можно делать через шесть месяцев любой вакциной, но люди старше 60 лет, которые были вакцинированы Sinopharm или Sinovac, могут пройти вакцинацию спустя три месяца», - сказал Амиран Гамкрелидзе.
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