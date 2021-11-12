

Амиран Гамкрелидзе привился "бустерной" дозой вакцины

12.11.2021 13:06





Глава Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе сделал "бустерную" дозу вакцины Pfizer.



Главный эпидемиолог страны поставил прививку в Тбилисской республиканской больнице.



«В мае я дважды вакцинировался Sinopharm. Вчера вступили в силу новые правила, согласно которым ревакцинацию можно делать через шесть месяцев любой вакциной, но люди старше 60 лет, которые были вакцинированы Sinopharm или Sinovac, могут пройти вакцинацию спустя три месяца», - сказал Амиран Гамкрелидзе.



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