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Виола фон Крамон: Распространение этих видео правительством Грузии будет иметь неоднозначный результат
12.11.2021 13:08
Депутат Европарламента Виола фон Крамон откликнулась на видео, опубликованные Специальной пенитенциарной службой Грузии, и заявила, что распространение этих видео правительством Грузии будет иметь неоднозначный результат.
Вместе с тем, Крамон отмечает, что Саакашвили должен немедленно прекратить голодовку.
«Грузия потрясена жестоким обращением с бывшим президентом Саакашвили. Распространение этих видео грузинским правительством будет иметь неоднозначный результат. Дело становится очень политическим, а «Грузинская мечта» больше похожа на предыдущую власть. Грузия заслуживает лучшего.
Саакашвили должен немедленно прекратить голодовку, получить адекватную медицинскую помощь и присутствовать на его собственном неполитизированном судебном процессе. Грузии необходимо преодолеть этот беспорядок и начать отвечать на реальные проблемы, такие как оккупация, бедность и регресс демократии.
И кто де пользуется этой ненужной драмой? Не народ Грузии и не его международные друзья, а те, кто с радостью ходят по грузинскому пятикрестному флагу», - написала Виола фон Крамон в Twitter.
Для справки, сегодня Специальная пенитенциарная служба распространила кадры, на которых Михеила Саакашвили насильно помещают в медицинское учреждение глданской тюрьмы.
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