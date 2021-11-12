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Маргвелашвили о реакции русских на кадры с Саакашвили
12.11.2021 13:11
Четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили опубликовал твит, в котором коснулся кадров со своим предшественником на посту главы государства. Комментарий политика связан с тем, что «русские смеются» над видео с участием Михеила Саакашвили.
«Русские, которые смеетесь над кадрами оскорбления III президента Грузии: да, это сделали грузины, но этим грузинам платите вы! А остальная Грузия сплачивается в презрении к той опричнине, которая чужда нашему гордому и свободолюбивому народу!»
Напомним, 11 ноября Специальная пенитенциарная служба Грузии опубликовала два видео с участием Михеила Саакашвили. Кадры показывают процесс перевода голодающего политика из руставской тюрьмы в больницу при тюрьме в Глдани (Тбилиси). Саакашвили от такой госпитализации отказывался и оказывал сопротивление сотрудникам пенитенциарной службы. Те, не церемонясь, буквально занесли его в палату, схватив за руки и ноги.
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