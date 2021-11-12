

Правительство Грузии обещает отреагировать на подорожание медикаментов

12.11.2021 13:13

Новости-Грузия



Правительство Грузии будет реагировать на рекордное повышение цен в фармацевтической сфере, также как европейские страны. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.



В администрации правительства состоялось заседание экономического совета, где обсуждался промежуточный отчет по мониторингу фармацевтического рынка, подготовленный Национальным агентством конкуренции.



Как информирует пресс-служба премьера, Гарибашвили «обсудил с руководителями профильных ведомств шаги, которые необходимо своевременно предпринять для скорейшего решения проблемы высоких цен на лекарства».



«Этот процесс развивался годами и требует надлежащего вмешательства с нашей стороны. В действительности, надо делать так, как в европейских странах. Мы не придумываем ничего нового, этот вопрос нужно урегулировать, потому что наше население очень обеспокоено. Цены на лекарства очень высокие, и мы обязаны своевременно на это реагировать. Я хочу обсудить в таком формате и начать реагировать и действовать», — сказал премьер.



Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), обнародованному в июне текущего года, высокие цены на медикаменты и услуги здравоохранения являются одной из причин обнищания населения Грузии.



В отчете было отмечено, что по сравнению с соседними государствами, в Грузии цены на лекарства непропорционально, иногда на 100% дороже, а рентабельность аптек в разы превышает лимиты на прибыль, установленные в странах ЕС.



ВОЗ рекомендовал властям Грузии найти дополнительные средства для увеличения финансирования программ здравоохранения для социально уязвимых граждан.



Глава Минздрава Екатерина Тикарадзе обещает решить проблему, но в ближайшие 10 лет. При этом она фактически обвинила в сговоре грузинские фармацевтические компании, которые «каждый месяц создают дефицит». Тогда же Тикарадзе предупредила их о принятии «болезненных решений» и «решительных шагов».



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