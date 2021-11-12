

Активисты «Гирчи — Больше свободы» провели акцию протеста в 6 городах

12.11.2021 14:40





Представители партии «Гирчи — Больше свободы» припарковали автомобили у зданий Службы государственной безопасности в шести городах, передает Netgazeti.



На машинах были расклеены баннеры с надписями «полностью пропорциональные [выборы]», «внеочередные выборы весной» и «не даю комментариев, обратитесь к пресс-службе».



Протестующие также требовали перевести экс-президента Саакашвили в гражданскую клинику.



Лидер партии Зураб Гичри Джапаридзе заявил, что протесты победят «систему».



«Должна быть готовность идти на какую-то жертву, в том числе на лишение свободы на некоторое время, повреждение машины, штраф и так далее. Думаю, есть люди, которые могут на такое пойти», — отметил он.



Позднее машину Джапаридзе в Тбилиси увез эвакуатор. Также поступили с машинами в других городах.



По информации Girchi TV, задержаны четверо активистов. Netgazeti пытается проверить эти сведения в МВД, где нам заявили, что уточняют информацию.



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