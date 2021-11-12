

Адвокат Саакашвили: интересно, есть в Украине хоть один гражданин Грузии, с которым так обращались

12.11.2021 14:42





Защищая людей в разных уголовных процессах, я видел много ситуаций, но не припоминаю ни одной похожей на то, как сейчас издеваются над гражданином Украины Михеилом Саакашвили в грузинской тюрьме. Об этом на своей странице в Facebook написал украинский адвокат политика Евгений Грушовец.



«Я не буду здесь сейчас писать о том, что события, по которым осудили Саакашвили в Грузии, происходили более десяти лет назад и содержат ярко выраженный политический подтекст. Я не пишу в деталях, что человека фактически лишили доступа к «правосудию» и очевидно не оказывают соответствующую медицинскую помощь, об этом позже. Но мы не можем не отреагировать на преступление, совершаемое в отношении М. Саакашвили».



По словам Грушовца, в срочном порядке было подано заявление в Государственное бюро расследований. Он напомнил, что Украина гарантирует заботу и защиту о своих граждан, находящихся за пределами страны.



В своем посте адвокат отметил офис президента Украины, офис Генерального прокурора, Омбудсмена Людмилу Денисову. «Мы все должны защищать наших граждан независимо от того, кто и где совершил против них преступление», — отметил Грушовец, задавшись вопросом: «Интересно, есть ли в Украине хоть один гражданин Грузии, с которым так обращались в тюрьме?».



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





