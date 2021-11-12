

Протестные шествия в поддержку Саакашвили проводят в Тбилиси

12.11.2021 14:43





Сотни сторонников заключенного экс-президента Грузии Михеила Саакашвили проводят в Тбилиси протестные шествия.



Акции в поддержку Саакашвили регулярно организует его партия «Единое национальное движение». Сегодня демонстранты собрались на двух локациях – у станций метро «Дидубе» и ««300 Арагвинцев». В первом случае колонны направились к зданию Минздрава Грузии, а во втором – к министерству юстиции.



Участники акций скандируют «Миша», «Грузия», «Да здравствует Грузия», они свистят и шумят. Многие держат в руках государственные флаги и транспаранты надписью «Свободу Мише».



У государственных ведомств политические лидеры озвучат требования протестующих. Крупнейшая оппозиционная партия страны добивается перевода экс-президента в частную клинику. При этом лидеры ЕНД обещают не проводить акции протеста рядом с клиникой, куда определят Саакашвили.



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В четверг, 11 ноября, несколько сотен сторонников оппозиции во главе с лидерами различных партий устроили шествие от памятника Важа-Пшавела до здания Службы государственной безопасности в Тбилиси.



Михеил Саакашвили тайно вернулся в Грузию незадолго до муниципальных выборов. После смены власти в 2012 году против экс-президента на родине было возбуждено несколько уголовных дел, которые сам Саакашвили считает политическими. Со дня задержания 1 октября в знак протеста он продолжает голодовку.



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8 ноября, на 39-й день голодовки, Саакашвили был переведен из колонии в городе Рустави в больницу Глданской тюрьмы. Защита экс-президента утверждает, что его обманом доставили в пенитенциарное учреждение, подвергнув унижающему достоинство обращению. Тогда же МИД Украины направил ноту Тбилиси.



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