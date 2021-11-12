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Зураба Джапаридзе, перекрывшего вход в СГБ автомашиной, вынудили покинуть территорию, использовав эвакуатор
12.11.2021 14:45
У здания Службы государственной безопасности проходит акция-перформанс «Гирчи - Больше свободы».
В рамках перформанса лидер партии Зураб Джапаридзе перекрыл вход в СГБ автомобилем, в котором находился сам. Первоначально правоохранители призвали его освободить вход в ведомство, но после отказа на место прибыл эвакуатор, и машину Джапаридзе на эвакуаторе перевезли на другую территорию.
Во время транспортировки с места на место Зураб Джапаридзе находился в машине.
У Службы госбезпасности мобилизована полиция.
Зураб Джапаридзе требует, чтобы президента Михеила Саакашвили перевели в гражданскую клинику, а также проведения внеочередных выборов.
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