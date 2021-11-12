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Состоялись совместные учения пограничных подразделений Грузии и Турции
12.11.2021 14:47
Грузинские и турецкие пограничники провели совместные учения на территории пограничного сектора «Вале» в регионе Самцхе-Джавахети.
По сообщению МВД, в учениях приняли участие тактические группы Ахалцихского управления пограничной полиции Грузии и 25-й бригады Вооруженных сил Турции.
Сценарием было определено две ситуации: задержание нелегальных мигрантов и предотвращение незаконной перевозки крупного рогатого скота через государственную границу.
«Цель учений – обмен опытом в области охраны сухопутных границ между пограничными подразделениями двух стран и улучшение согласованных действий по вопросам безопасности границ», — заявили в МВД.
По окончанию мероприятия участникам вручили благодарственные грамоты и символические подарки.
Учения состоялись в рамках плана двустороннего сотрудничества между Турцией и Грузией на 2021 год. Подобные тренировки регулярные, они проводятся между странами раз в два года.
Грузия и Турция установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности, образования и считают друг друга стратегически важными партнерами.
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