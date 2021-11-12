

Гварамиа: «Двойные стандарты Москвы уже выходят за все рамки Международного права»

12.11.2021 16:37





«Двойные стандарты Москвы уже выходят за все пределы Международного права» - так прокомментировал эксперт по вопросам национальной безопасности и российско-грузинским отношениям Гоча Гварамиа заявление главы МИД России Сергея Лаврова, в котором он обвиняет секретариат Генсека ООН о неправомочных тратах средств добровольных пожертвований.



Эксперт считает, что Лавров, заявляя о том, что «добровольный взнос России», который был предназначен на «иные расходы», подразумевавшие проведения семинаров и конференций по защите прав человека, был потрачен не по назначению, еще раз подчеркнул о двуличности и провокационной сути российской политики. «Двуличность и провокационность политики Кремля не знает границ. Если раньше Россия старалась хоть как-то завуалировать свои действия, то сейчас и это перестали делать. Порожденная безнаказанностью наглость переходит все границы. Лавров, заявив претензии на ревизию правомочности траты денег добровольного взноса, якобы подчеркнул, что такие взносы делает только Россия. Если это так, то понятно и требование Кремля. Но ведь такие взносы делают и другие страны. Возникает вопрос – откуда Кремлю известно, что именно российские деньги пошли на оплату адвокатам?!» - задается вопросом Гварамиа.



По словам эксперта, немаловажна и другая сторона этой истории – из слов Лаврова следует, что для России главное провести семинары и конференции по вопросам защиты прав человека, а не реально заниматься этими делами. «Оно и понятно, в самой России понятие «права человека» давно перестало существовать. Эти права есть только у сторонников власти, а для членов существующего режима вообще выдана индульгенция неприкосновенности. Тоже самое происходит и в Беларуси, которая из-за стремления Лукашенко сохранить власть, практически превратилась в российскую губернию, а жители страны, которые старались защитить свое волеизъявление, объявлены преступниками. По причине такой политики Лукашенко, Запад не признал выборы легитимными, а лично на него наложили санкции. Соответственно, Москва старается обелить имя своего новоиспеченного диктатора» - заявил Гварамиа.



По мнению эксперта, для Москвы в этой истории главное не выяснение правомерность траты денег, а укоренить понятие легитимности президентства Лукашенко с одной стороны, и с другой - на этом примере показать остальным государствам, что если они будут с Россией, то им будет обеспечена такая-же поддержка, даже если Москве придется идти против международного законодательства. «Посудите сами – в кратком заявлении Лаврова есть сразу несколько посылов – Лукашенко законно избранный президент; протестные акции были незаконными, а участники являются преступниками; Россия страна-приверженец соблюдения прав человека; Москва, помимо обязательных, делает крупные дополнительные взносы и имеет право контролировать их расходы; Москва не бросает в беде своих. За этими посылами кроется главный вопрос – своим кратким заявлением Москва дала понять остальному миру, что теперь, в противостоянии с ней, непокладистая Европа дело будет иметь с Лукашенко. Так и будет – в дальнейшем все неправомерные действия Россия будет осуществлять через Беларусь, будет прикрываться ею. Соответственно, все возможные санкции будут наложены на Беларусь, а Москва будет продолжать вести свою провокационную политику тихо и без всякой суеты»- заявил Гварамиа.



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