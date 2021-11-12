

Европарламентарий Анна Фотыга навещает Элене Хоштария

12.11.2021 16:41





Европарламентарий Анна Фотыга прибыла в парламент Грузии, чтобы навестить Элене Хоштария, которая голодает уже 10 дней, требуя перевода в многофункциональную гражданскую клинику Михеила Саакашвили. На встрече, которая проходит за закрытыми дверями также присутствует член «Дроа» Бату Кутелия. После встречи, предположительно, Анна Фотыга сделает комментарий для СМИ.



Ранее депутат Европарламента встретилась с оппозиционным депутатом Саломе Самадашвили.



Анна Фотыга прибыла в Тбилиси поздно ночью. Она посетит Михеила Саакашвили, находящегося в медицинском центре 18-го пенитенциарного учреждения в Глдани.





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