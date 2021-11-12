

Американский адвокат Саакашвили: он не может оставаться в этой тюрьме

12.11.2021 17:05





Американский адвокат Джон Сэндвидж навестил Михеила Саакашвили в больнице пенитенциарного учреждения №18 в Глдани (Тбилиси). После встречи он заявил, что нахождение бывшего президента в тюремной клинике вызывает тревогу.



«Здесь нет медицинских средств, которые могут ему понадобиться. <…> Это не то учреждение, где Михеил Саакашвили будет в безопасности. Я не специалист по грузинскому законодательству, однако, согласно международному праву, государство обязано заботиться о заключенном, что не может быть должным образом выполнено в этом учреждении», — заявил Сэндвидж.



Адвокат также отреагировал на опубликованное 11 ноября Пенитенциарной службой видео, на котором экс-президента доставляют в тюремную больницу против его воли.



«То, как с ними обращаются, вызывает тревогу. Учитывая старые позиции, обязанности должны быть выполнены с большей ответственно. Я не говорю, что он должен пользоваться привилегиями, однако, судя по тому, что я видел в этом учреждении, я не могу представить, как они могут сохранять его безопасность», — добавил Джон Сэндвидж.



По словам адвоката, очевидно, что заключенные имеют достаточный контроль в пенитенциарном учреждении. Он отметил, что в тюрьме отбывают сроки в том числе те, кто был привлечен к ответственности при Саакашвили. И неясно, как правительство сможет выполнить свой долг по защите безопасности бывшего президента в таком учреждении.



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