

Главы Минздрава и Минюста отказались говорить о Саакашвили с депутатами парламента

12.11.2021 17:09





Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе и министр юстиции Рати Брегадзе отказались встретиться со сторонниками экс-президента страны Михеила Саакашвили.



Крупнейшая оппозиционная партия страны «Единая национальное движение» сегодня провела очередную протестную акцию в поддержку своего основателя. Несколько сотен человек собрались на двух локациях – у станций метро «Дидубе» и «300 Арагвинцев», а затем направились к Минздраву и Минюсту. Из-за митинга автомобильное движение на проспекте Церетели было ограничено. Входы в оба министерства охраняли сотни полицейских.



Депутаты парламента Грузии от ЕНД потребовали встречи с главами ведомств, которые, по их словам, несут ответственность не только за условия содержания, но и за жизнь экс-президента.



«Мы вместе должны заботиться, вместе сохранять жизни людей… Я не понимаю, почему ты не встречаешься с депутатами и не говоришь о путях выхода из кризиса, когда ты министр, казалось бы, самого гуманного ведомства и твоей первостепенной задачей должно быть спасение жизней», — сказала одна из лидеров ЕНД Хатия Деканоидзе.



Оппозиционеры, собравшиеся у Минюста, подчеркивали, что готовы встретиться с Брегадзе без камер, за закрытыми дверями. Министр проигнорировал их призыв, и тогда несколько депутатов попытались зайти в министерство. Сделать это им не позволили полицейские, что привело к словесному противостоянию.



«Четыре человека просят зайти, встретиться без камер, и все-таки мы встречаем сопротивление. Мы требуем ответа на то беззаконие, которое процветает в стране», — заявил один из лидеров партии.



В «Национальном движении» заявляют, что будут регулярно продолжать акции в поддержку Саакашвили. Наряду с освобождением экс-президента, на данном этапе они добиваются его перевода в гражданскую клинику.



К этому времени митинги у Минюста и Минздрава уже завершены.



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