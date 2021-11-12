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Главы Минздрава и Минюста отказались говорить о Саакашвили с депутатами парламента
12.11.2021 17:09
Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе и министр юстиции Рати Брегадзе отказались встретиться со сторонниками экс-президента страны Михеила Саакашвили.
Крупнейшая оппозиционная партия страны «Единая национальное движение» сегодня провела очередную протестную акцию в поддержку своего основателя. Несколько сотен человек собрались на двух локациях – у станций метро «Дидубе» и «300 Арагвинцев», а затем направились к Минздраву и Минюсту. Из-за митинга автомобильное движение на проспекте Церетели было ограничено. Входы в оба министерства охраняли сотни полицейских.
Депутаты парламента Грузии от ЕНД потребовали встречи с главами ведомств, которые, по их словам, несут ответственность не только за условия содержания, но и за жизнь экс-президента.
«Мы вместе должны заботиться, вместе сохранять жизни людей… Я не понимаю, почему ты не встречаешься с депутатами и не говоришь о путях выхода из кризиса, когда ты министр, казалось бы, самого гуманного ведомства и твоей первостепенной задачей должно быть спасение жизней», — сказала одна из лидеров ЕНД Хатия Деканоидзе.
Оппозиционеры, собравшиеся у Минюста, подчеркивали, что готовы встретиться с Брегадзе без камер, за закрытыми дверями. Министр проигнорировал их призыв, и тогда несколько депутатов попытались зайти в министерство. Сделать это им не позволили полицейские, что привело к словесному противостоянию.
«Четыре человека просят зайти, встретиться без камер, и все-таки мы встречаем сопротивление. Мы требуем ответа на то беззаконие, которое процветает в стране», — заявил один из лидеров партии.
В «Национальном движении» заявляют, что будут регулярно продолжать акции в поддержку Саакашвили. Наряду с освобождением экс-президента, на данном этапе они добиваются его перевода в гражданскую клинику.
К этому времени митинги у Минюста и Минздрава уже завершены.
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