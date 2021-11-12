

Самадашвили: Всегда, когда грузинское государство унижено, побеждает Россия

12.11.2021 17:13





Оппозиционный депутат Саломе Самадашвили заявила, что депутат Европарламента Анна Фотыга приехала в Грузию по её инициативе.



«Сегодня в Грузию по моей инициативе прибыли Анна Фотыга и двое членов Сейма Литвы, чтобы встретиться с Михеилом Саакашвили в тюрьме. Главная тема сегодня — обеспечить здоровье Михеила Саакашвили, его безопасность и найти выход из сложившейся вокруг него ситуации. В том числе из процесса голодовки, которая угрожает жизни двух человек — Михеила Саакашвили и Элене Хоштария.



Мне непонятно, почему мы до сих пор не получили ответа от Минюста о возможности визита этой делегации к Саакашвили. Я считаю, что проведение этой встречи в интересах нашей страны», — заявила Саломе Самадашвили.



Самадашвили считает, что необходимо провести обстоятельное обсуждение с привлечением соответствующих медицинских экспертов и консилиума о том, какие конкретные шаги могут быть предприняты в ближайшие часы для обеспечения жизни и здоровья Саакашвили.



«Несмотря на то, какое бы ни было отношение к Саакашвили, то, что мы видели вчера, это унижение нашего государства. Когда грузинское государство унижено, побеждает Россия», — заявила Саломе Самадашвили.





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