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Самадашвили: Всегда, когда грузинское государство унижено, побеждает Россия
12.11.2021 17:13
Оппозиционный депутат Саломе Самадашвили заявила, что депутат Европарламента Анна Фотыга приехала в Грузию по её инициативе.
«Сегодня в Грузию по моей инициативе прибыли Анна Фотыга и двое членов Сейма Литвы, чтобы встретиться с Михеилом Саакашвили в тюрьме. Главная тема сегодня — обеспечить здоровье Михеила Саакашвили, его безопасность и найти выход из сложившейся вокруг него ситуации. В том числе из процесса голодовки, которая угрожает жизни двух человек — Михеила Саакашвили и Элене Хоштария.
Мне непонятно, почему мы до сих пор не получили ответа от Минюста о возможности визита этой делегации к Саакашвили. Я считаю, что проведение этой встречи в интересах нашей страны», — заявила Саломе Самадашвили.
Самадашвили считает, что необходимо провести обстоятельное обсуждение с привлечением соответствующих медицинских экспертов и консилиума о том, какие конкретные шаги могут быть предприняты в ближайшие часы для обеспечения жизни и здоровья Саакашвили.
«Несмотря на то, какое бы ни было отношение к Саакашвили, то, что мы видели вчера, это унижение нашего государства. Когда грузинское государство унижено, побеждает Россия», — заявила Саломе Самадашвили.
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