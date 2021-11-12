

Бурджанадзе рассказала некоторые детали назначения Саломе Зурабишвили главой МИД в 2003 году

12.11.2021 18:29





«Понятно, что она не защищает Саакашвили, но разве президент Грузии хотя бы не должна защищать институт президента?!» - об этом заявила председатель «Демократического движения» Нино Бурджанадзе.

По ее словам, Саломе Зурабишвили, которая теперь стала патриоткой, в свое время она согласилась на должность министра иностранных дел Грузии при условии, что ей будет сохранена зарплата посла Франции.



«Мне интересно, президента Грузии, которую действительно в свое время привез Михеил Саакашвили. Почему привез, это вы знаете, но я этого не скажу. Которая, кстати, говорю это впервые, согласилась на должность министра иностранных дел Грузии при условии, что зарплата посла Франции в 16 000 евро будет сохранена и плюс будет также и зарплата министра. Иначе, она не соглашалась, ставшая теперь большой патриоткой и великим представителем эмиграции.



Разве президент Грузии хотя бы не должна защищать институт президента?! Понятно, что не защищает Саакашвили. Ведь Саакашвили не говорит ей, что мне Саломе с тебя причитается, но это не имеет значения. То, что вчера произошло в отношении президента, разве не является элементарной обязанностью президента что-то сказать ?!» - заявила Нино Бурджанадзе в эфире «Главного канала».



Саломе Зурабишвили была назначена Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Грузии в 2003 году. А в 2004 году Михеил Саакашвили назначил ее министром иностранных дел Грузии.



После ареста третьего президента Грузии президент Саломе Зурабишвили заявила, что никогда не помилует его.





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