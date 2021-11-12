

Саакашвили не могут простить за то, что он постоянно задает повестку дня - Паата Закареишвили

12.11.2021 18:37





«Саакашвили не могут простить за то, что он постоянно задает повестку дня, они предпочитают сломить его унизительными кадрами», - об этом эксперт Паата Закареишвили говорил в эфире телеканала «Кавкасия» в передаче Арчила Гамзардия.



«Саакашвили мстят, не могут простить, что этот человек постоянно задает повестку дня и загоняет их в тупик. Выход из тупика же для них является болезненным, и они предпочитают сломать волю Саакашвили этими унизительными кадрами, якобы он не голодает, как будто с ним все в порядке, и он здоров. Делать это с заключенным запрещено, поскольку он не может добровольно определять, что будет опубликовано, а что не будет.



Они [Кобахидзе и Гарибашвили] чувствуют волю хозяина и считаются с ним. Почему был уволен Талаквадзе? В чем была проблема? Потому что он создавал очень позитивный контент в «Грузинской мечте». Все время улыбался, часто неуместно, но больше привносил положительные эмоции и старался облагородить «Грузинскую мечту», его нельзя было обругать», - заявил Закареишвили.





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