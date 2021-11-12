

Хоштария: «Если Анне Фотыга не дадут встретиться с Саакашвили, это станет большим скандалом»

12.11.2021 18:41





Лидер партии «Дроа» («Время пришло») Элене Хоштария считает, что если депутату Европарламента Анне Фотыга не дадут возможности встретиться Михеилом Саакашвили, это станет большим скандалом, передает Netgazeti.



По ее словам, при таком тяжелом кризисе в стране визит представителей государств партнеров Грузии и депутатов Европарламента является важным жестом.



«Активное участие таких людей очень важно для поддержки нашей демократии. Я пока не знаю, сможет ли она встретиться с Михеилом Саакашвили. Мы видим, что права Саакашвили нарушаются невообразимо. Если ее туда не допустят, это станет очень большим скандалом и еще одним большим ударом. Очень важно, чтобы и Анна Фотыга, и друзья нашей страны видели, что наше общество, мы, политики, граждане, активисты не сдаемся и продолжам борьбу», — сказала Хоштария.



Сегодня, 12 ноября, в Грузию с визитом прибыли трое европейских политиков. Среди них депутат Европарламента Анна Фотыга и двое членов Сейма Литвы.



Ранее член фракции «Лело-Партнерство для Грузии» Саломе Самадашвили заявила, что Министерство юстиции не дает согласия европейским политикам на встречу с Саакашвили.



Netgazeti связалась с министерством юстиции и ожидает объяснений, почему европейские политики не встретились с Саакашвили.



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