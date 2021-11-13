

Состояние здоровья Саакашвили очень плохое - Лиза Ясько

13.11.2021 00:17





Находящийся в тюремной больнице экс-президент Грузии Михеил Саакашвили пока не прекращает голодовку, его состояние здоровья очень плохое, заявила в пятницу журналистам его гражданская жена, депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько после посещения Саакашвили в больнице.



По ее словам, экс-президент готов прекратить голодовку лишь в том случае, если его переведут в частную клинику, где будет "нормальное медицинское оборудование" и где смогут позаботиться о его здоровье, однако пока этого не происходит.



"Состояние его (Саакашвили - ИФ) здоровья очень плохое. Со стороны Страсбургского суда было очень четко сказано, что ему необходимо оказать медицинскую помощь в нормальных условиях", - сказала она, отметив, что в тюремной больнице таких условий нет.



Ясько также заявила, что Саакашвили находится в условиях психологического террора, так как заключенные периодически выкрикивают в его адрес оскорбления.



"Во время нашей встречи были слышны выкрики заключенных, не такие громкие, но было слышно. Это психологический террор, который не улучшает состояние его здоровья. Время от времени заключенные и криминалы кричат, произносят его имя", - сказала она.



По мнению Ясько, власти Грузии не отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Саакашвили требуется медицинская помощь.



Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани).



В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.



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