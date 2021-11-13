

Зурабишвили обратилась в ЮНЕСКО с инициативой учредить Международный день кавказских языков

13.11.2021 11:43





В рамках рабочего визита во Французскую Республику президент Грузии приняла участие в форуме, посвященном 75-летию ЮНЕСКО, на котором собрались лидеры из разных стран мира и говорили о важности и роли организации в решении современных мировых вызовов.



В своем выступлении Саломе Зурабишвили заявила, что во время конфликтов культурное наследие остается объектом агрессии, что ставить целью стереть идентичность и историю. По словам Саломе Зурабишвили, с этой проблемой столкнулась и сама Грузия.



«В Абхазии, на территории, оккупированной Россией, так же как и в Южной Осетии многие средневековые церкви, соборы и монастыри находятся на грани разрушения и подвергаются уродливой переделке. Это служит только единственной цели — стереть следы Грузии с наших территорий. Теперь запрещен грузинский язык и доступ к получению образования на грузинском языке. Язык больше не преподается ни в одной школе, грузиноязычные классы закрыты. Под угрозой сегодня находится сам абхазский язык, наряду с культурными правами репрессированы и права человека», — сказала президент Грузии.



По ее словам, еще одна проблема — это язык ненависти, который существует практически во всех обществах и препятствует способности понимать друг друга.



«Это то, что нас разделяет и поляризует — это язык ненависти, сопровождаемый ложной, фальшивой информацией, которая с такой радостью распространяется в социальных сетях…



Также я хотела бы обратить ваше внимание на кавказскую языковую семью, которая является самой маленькой лингвистической семьей на евразийском континенте, хотя в нее входят десятки языков. Абхазский язык — один из многих языков, которые с древних времен представляли Кавказ, названный арабами «горой языков». Все языки кавказской семьи, кроме грузинского, находятся в списке языков, которым угрожает исчезновение.



Хочу обратиться к вам и этой организации с инициативой, направленной на привлечение внимания международного сообщества и его участие в учреждении Международного дня кавказских языков. Мы должны сохранить эти языки, так же как мы должны запретить язык вражды», — сказала президент Грузии.





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