

Верховная рада добивается допуска украинских врачей к Саакашвили

13.11.2021 11:56





Депутаты Верховной рады Украины собирают подписи под обращением к грузинским властям с просьбой о допуске к экс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили украинских врачей, а также об оказании ему надлежащего медицинского обслуживания. Об этом заявил в парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера», запись которой доступна на YouTube-канале телепрограммы.



«Сейчас собрано уже более 100 подписей от украинских парламентариев – обращение к президенту Грузии с требованием, чтобы ему предоставили правильное медобслуживание. Мы видим, что консилиум украинских врачей не допущен к Михаилу», — сказал он.



Среди других требований авторов обращения – помещение Саакашвили в мультипрофильный госпиталь за пределами тюрьмы.



Арахамия также рассказал, что члены Верховной рады работают с коллегами из парламентов стран Европы, чтобы создать международную коалицию, которая бы оказывала давление на грузинские власти.



«Мы хотим, чтобы он вернулся сейчас не по медицинским (причинам), а чтобы его или помиловали, или отпустили, мы ищем правильный путь, но хотим точно видеть Михаила дома», — сказал депутат. При этом он подчеркнул, что в соответствии с договором о международной правой помощи, Киев как минимум может рассчитывать на то, что Саакашвили будет отбывать наказание в Украине, если ему будет вынесен приговор.



Накануне вопрос Саакашвили по телефону обсудили премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Украины Владимир Зеленский. Глава грузинского правительства заявил, что за состоянием Саакашвили в тюрьме следят профессиональные врачи, фактически исключив возможность допуска к политику специалистов из Украины.



Саакашвили является гражданином Украины, до последнего времени он возглавлял Исполнительный комитет Национального совета реформ при президенте Украины, а в прошлом также занимал пост губернатора Одесской области.



Михеил Саакашвили тайно вернулся в Грузию незадолго до муниципальных выборов. После смены власти в 2012 году против экс-президента на родине было возбуждено несколько уголовных дел, которые сам Саакашвили считает политическими. Со дня задержания 1 октября в знак протеста он продолжает голодовку.



8 ноября, на 39-й день голодовки, Саакашвили был переведен из колонии в городе Рустави в больницу Глданской тюрьмы. Защита экс-президента утверждает, что его обманом доставили в пенитенциарное учреждение, подвергнув унижающему достоинство обращению.



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