|
|
|
Михаила Саакашвили сегодня проведает лишь его личный врач
13.11.2021 12:57
Третьего президента Грузии Михеила Саакашвили, который находится в медицинском отделении Глданского пенитенциарного учреждения №18, сегодня проведает лишь его личный врач.
Как сообщил адвокат Шота Тутберидзе, правозащитники Саакашвили сегодня не смогут войти в Глданскую тюрьму.
Вместе с тем, как пояснил Тутберидзе, Саакашвили поместили на этаже, на котором нет других заключенных.
«Он на этаже один. И это камера, а не палата медицинского назначения», - заявил Тутберидзе.
Напомним, что третий президент Грузии Михеил Саакашвили, который помещен в медицинское отделение Глданского пенитенциарного учреждения №18, голодает 44-й день.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна