

Михаила Саакашвили сегодня проведает лишь его личный врач

13.11.2021 12:57





Третьего президента Грузии Михеила Саакашвили, который находится в медицинском отделении Глданского пенитенциарного учреждения №18, сегодня проведает лишь его личный врач.



Как сообщил адвокат Шота Тутберидзе, правозащитники Саакашвили сегодня не смогут войти в Глданскую тюрьму.



Вместе с тем, как пояснил Тутберидзе, Саакашвили поместили на этаже, на котором нет других заключенных.



«Он на этаже один. И это камера, а не палата медицинского назначения», - заявил Тутберидзе.



Напомним, что третий президент Грузии Михеил Саакашвили, который помещен в медицинское отделение Глданского пенитенциарного учреждения №18, голодает 44-й день.



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