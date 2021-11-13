

Самадашвили: Я не помню, чтобы власти Грузии когда-либо осмеливались и отказывали европарламентарию во встрече с заключенным в тюрьме

13.11.2021 15:34





Произошло нечто беспрецедентное, я не помню, чтобы власти Грузии когда-либо осмеливались и отказывали члену Европарламента воспользоваться своим правом – встретиться с заключенным в тюрьме, - об этом заявила оппозиционный депутат парламента Грузии Саломе Самадашвили перед встречей с европарламентарием Анной Фотыгой.



Как отметила Самадашвили, отказав Анне Фотыге проведать экс-президента Михеила Саакашвили в тюрьме, власти Грузии отвернулись от ЕС.



«Ясно, что те, кто служат «Грузинской мечте», Бидзине Иванишвили, исполняют поручения, полученные от Иванишвили, чтобы у Грузии действительно не осталось друзей на Западе. Анна Фотыга – это человек, которая многие годы борется за европейское будущее, демократию этой страны так, как это делают лишь очень немногие грузинские дипломаты. В острейшие моменты противостояния с Россией она всегда защищает интересы нашей страны в Европе, борется за восстановление ее территориальной целостности. Если Созар Субари считает, что такой человек как она не знаком с тем, что происходит в Грузии и не имеет право на встречу с третьим президентом страны в тюрьме, то это говорит лишь об одном – понятно всё, понятно, кому служит эта власть. Думаю, Россия была весьма довольна вчерашним решением, которое беспрецедентно в отношении всех таких европейских политиков, которые очень активно проводят интересы нашей страны в Европе», - заявила Самадашвили.



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