

Ахвледиани провела встречу с новоназначенным постоянным представителем ПРООН в Грузии

13.11.2021 15:40





Государственный министр Грузии по примирению и гражданскому равенству Тея Ахвледиани встретилась с недавно назначенным постоянным представителем Программы развития Организации Объединенных Наций (UNDP) в Грузии Ником Бересфордом.



Как сообщает пресс-служба ведомства, на встрече госминистр подчеркнула важность роли Программы в процессе мирного урегулирования конфликта и восстановления доверия между искусственно разделенным населением. Стороны обсудили ситуацию на оккупированных территориях Грузии, а также деятельность ООН в регионе Абхазии и планируемые проекты, направленные на поддержку и помощь пострадавшему от конфликта населению.



Тея Ахвледиани проинформировала представителя UNDP о ходе реализации политики примирения и взаимодействия, включая мирную инициативу «Шаг к лучшему будущему», достигнутых результатах и ​​видении на будущее.



В свою очередь Ник Бересфорд с благодарностью отметил тесные отношения, установившиеся за долгие годы с Аппаратом государственного министра, и выразил полную готовность к дальнейшему сотрудничеству.





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