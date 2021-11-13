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Ахвледиани провела встречу с новоназначенным постоянным представителем ПРООН в Грузии
13.11.2021 15:40
Государственный министр Грузии по примирению и гражданскому равенству Тея Ахвледиани встретилась с недавно назначенным постоянным представителем Программы развития Организации Объединенных Наций (UNDP) в Грузии Ником Бересфордом.
Как сообщает пресс-служба ведомства, на встрече госминистр подчеркнула важность роли Программы в процессе мирного урегулирования конфликта и восстановления доверия между искусственно разделенным населением. Стороны обсудили ситуацию на оккупированных территориях Грузии, а также деятельность ООН в регионе Абхазии и планируемые проекты, направленные на поддержку и помощь пострадавшему от конфликта населению.
Тея Ахвледиани проинформировала представителя UNDP о ходе реализации политики примирения и взаимодействия, включая мирную инициативу «Шаг к лучшему будущему», достигнутых результатах и видении на будущее.
В свою очередь Ник Бересфорд с благодарностью отметил тесные отношения, установившиеся за долгие годы с Аппаратом государственного министра, и выразил полную готовность к дальнейшему сотрудничеству.
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